Filenin Sultanları, 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonu

TVF Başkent Voleybol Salonunda oynan final mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15'lik setlerle üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Georgiana Maria Latan (ROM), Yasin İlhan (TUR)
Sırbistan: Veronica Dokic, Rada Perovic, Jovan Mirosavljevic, Miljana Glusac, Vanja Savic, Milica Milunovic (Bojona Gocanin, Isidora Rodic, Tara Taubner, Mina Mijatovic, Ana Marija Jonjev, Jovana Cvetkovic)
Türkiye: Nazlı Eda Kafkas, Derya Cebecioğlu, Yaren Işık, Melis Katipoğlu, Yaprak Erkek, Zeynep Sude Demirel (Simay Kurt, Eylül Karadaş, Merve Atlıer, Elif Sude Erginbaş, Aysun Aygör, Zeynep Uzen)
Setler: 25-17, 25-21, 20-25, 22-25, 10-15
Süre: 2 Saat 18 dakika (26, 29, 31, 33, 19)
Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay