Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonasına hazır. Milliler; Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu'nda ev sahibi Romanya'nın yanı sıra İsveç, Ukrayna, Hollanda ve Finlandiya ile mücadele edecek.
İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, yarın Romanya'ya hareket edecek.
A Milli Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:
18 Ağustos
20.30 Romanya-Türkiye
20 Ağustos
20.30 Türkiye-Ukrayna
22 Ağustos
17.30 Türkiye-İsveç
23 Ağustos
20.30 Türkiye-Finlandiya
24 Ağustos
17.30 Hollanda-Türkiye
Mürselin Kılıç