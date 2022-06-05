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Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı

Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi’nde Türkiye, Belçika ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı mücadeleden Türkiye 3-1 galip ayrıldı.

Salon: Ankara
Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Igor Porvaznik (Slovakya)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Sıla Çalışkan, Ceren Kapucu, Hande Baladin

Belçika: Celine Van Gestel, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Britt Herbots, Silke Van Avermaet, Jutta Van de Vyver (Britt Rampelberg, Elise Van Sas, Manon Stragier, Stien Goris

Setler: 15-25, 25-21, 25-21, 25-15
Süre: 106 dakika (22, 29, 30, 25)

Ali Nargüner - Cem Geçim

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