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Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti
Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etti.

FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücdele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Grupta üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza attılar. Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında yarın TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Ergo Arena
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Andrea Puecher (İtalya)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Elif, Meryem, Meliha, İlkin)
Dominik Cumhuriyeti.: Marte, B.Martinez, Gonzalez, G.Gonzalez, Pena Isabel, J.Martinez, Castillo (L) (De La Cruz, Inmaculada, D.Martinez, Caro, Jazmin, Paredes)

Setler: 21-25, 25-21

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