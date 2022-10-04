Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı. Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Lodz Spor Arena

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)

Almanya: Kstner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)

Setler: 25-21, 25-18, 25-21

Süre: 1 saat 13 dakika (25,25,23)

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