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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD’ye 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. İlk seti 25-22 kaybeden milliler, ikinci sette 25-15, üçüncü sette ise 25-20'lik skorla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar, şampiyonaya veda etti.

Salon: Gliwice Arena
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Rene Karina Noemi (Arjantin)

ABD: Washington, Poulter, Frantti, Ogbogu, Drews, Robinson-Cook, Wong-Orantes (L) (Cuttino, Wilhite, Hentz, Carlini, Tapp,Bajema)

Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L), Aylin (L) (Elif, Meryem, Meliha, Derya, İlkin)

Setler: 25-22, 25-15, 25-20
Süre: 1 saat 13 dakika (28, 21, 24)

Mert Ürkmez

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