İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filenin Sultanları, Finlandiya'yı mağlup etti

Filenin Sultanları, Finlandiya'yı mağlup etti
Filenin Sultanları, Finlandiya'yı mağlup etti

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları grubun 2. maçında Finlandiya’yı 3-2 mağlup etti.

Ankara Arena'da oynanan mücadelede Türk Milli Takımı'nın rakibi, 30 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılan Finlandiya'ydı. Ay-yıldızlılar, maçın belli bölümlerinde zorlansa da Finlandiya'yı 24-26, 15,25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.
Milliler, pazartesi günü saat 19.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Ilaria Vagni, Vladimir Oleynik
Finlandiya: Karhu, Bjerregard, Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)
Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Meryem, Ebrar, Şeyma, Kübra, Hande, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)
Setler: 24-26, 15,25, 25-20, 25-21, 10-15
Süre: 2 saat (28, 24,25, 27, 16)  

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.