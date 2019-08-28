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Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi

Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi
Filenin Sultanları, Fransa'ya set vermedi

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. günün son mücadelesinde Filenin Sultanları, Fransa’yı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Türkiye, Fransa'yı, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle 3-0 yenerek grupta oynadığı 4. maçta 4. galibiyetini aldı. Maçın en etkili ismi ise 15 sayı ile Eda Erdem Dündar oldu. 

Türkiye, grubun son maçında yarın 19.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanması durumunda Filenin Sultanları A grubunu birinci sırada tamamlayarak son 16 mücadelesi verecek.

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Agnieszka Michlic
Fransa: Stojıljkovic, Fidon Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron, Giardino (L), (Gelin)
Türkiye: Eda, Cansu, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Şeyma, Kübra, Meryem, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)
Setler: 19-25, 19-25, 16-25
Süre: 1 saat 20 dakika (28,27,25)  

Yunus Emre Kartal

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