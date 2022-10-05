Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi

Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında cuma günü TSİ 18.30'da ABD ile karşılaşacak.
Salon: Atlas Arena
Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)
Türkiye: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)
Kanada: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)
Setler: 25-22, 26-24, 28-26
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