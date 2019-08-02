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Filenin sultanları karşılanacak

Filenin sultanları karşılanacak
Filenin sultanları karşılanacak

İstanbul Aydın Üniversitesi spor ekipleri, Avrupa’da şampiyonluklara ambargo koydu! Tenis Kadın Takımı’ndan sonra Voleybol Kadın Takımı Avrupa’da zirveye çıktı.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinden oluşan spor takımları, Avrupa arenasının tozunu atıyor. İAÜ Tenis Kadın Takımı'nın EUSA Avrupa Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmasının ardından, İAÜ Voleybol Kadın Takımı da zirveye çıktı. Filenin İAÜ'lü Sultanları, bugün TSİ 16.30'da İtalya'dan Bologna Üniversitesi karşısında çıktığı şampiyonluk maçını kıl payı kaybederek Avrupa ikincisi oldu.

İAÜ Voleybol Kadın Takımı,3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00'te yurda dönecek. İstanbul Aydın Üniversitesi camiası ise İstanbul Havalimanı'nda görkemli bir karşılamaya hazırlanıyor.
 

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