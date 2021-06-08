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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3. haftayı Rusya galibiyetiyle tamamladı

Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftasındaki son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nde dördüncü haftaya 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya mücadelesiyle başlayacak.

Salon: Rimini Fuar Merkezi
Hakemler: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)
Türkiye: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Meliha, Simge (L) (Meryem, Naz, Aslı, Hande, Kübra)
Rusya: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (L) (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova (L), Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)
Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7
Süre: 2 saat 23 dakika (33, 37, 28, 29, 16)

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