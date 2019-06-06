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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland etabını 3'te 3 ile tamamladı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland etabını 3'te 3 ile tamamladı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland etabını 3'te 3 ile tamamladı

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland etabındaki üçüncü ve son maçında bugün ev sahibi Tayland’ı set vermeden geçmeyi başardı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-16, ikinci seti 25-18 ve üçüncü seti de 25-13‘lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki dokuzuncu maçında 8'inci galibiyetini aldı ve puanını 24‘e çıkardı. 

Bu sonucun ardından Millilerimiz, Tayland etabında oynadığı karşılaşmaları 3'te 3 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlılarda 20 sayı ile oynayan Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande, Meliha ve Kübra 9'ar sayı ile eşlik etti. 

Filenin Sultanları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Milletler Ligi'nin 4. haftasında ise; Çin, ABD ve Polonya ile mücadele edecek.

Salon: Huamark Salonu
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Ziling Wang (Çin)
Türkiye: Ezgi, Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Kübra, Aylin (L) (Aslı)
Tayland: Thinkaow, Nuanjam, Apinyapong, Kongyot, On Moksri, Tomkom, Pannoy (L) (Kanthong, Pairoj (L), Piampongsan, Sittirak, Hyapha, Srithong)
Setler: 25-16, 25-18, 25-13
Süre: 69 dakika (25, 23, 21)  

Yunus Emre Kartal

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