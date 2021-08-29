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Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde
Filenin Sultanları namağlup çeyrek finalde

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında; rakibi Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 6’ta 6 yaparak namağlup yoluna devam eden milliler, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 7. kez adını son 8’e yazdırmış oldu.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Bulgaristan'ın yanı sıra çevre ülkelerden gelen vatandaşlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmazken, Filenin Sultanları 25-13, 22-25, 25-14, 25-13 setlerle Çekya'yı 3-1 geçti ve çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi bu akşam oynanacak Polonya - Ukrayna maçının ardından belli olacak.

Salon: Kolodruma
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)
Türkiye: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Tuğba, Eda, Simge (L) (Yasemin, İlkin, Beliz, Buse)
Çekya: Simanova, Valkova, Kossanyiova, Trnkova, Orvosova, Mlejnkova, Dostalova (L) (Hodanova, Svobodova, Purchartova, Kojdova, Bajusz)
Setler: 25-13, 22-25, 25-14, 25-13
Süre: 1 saat 36 dakika (24 28 21 23)

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