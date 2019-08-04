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Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'e 3-0 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'e 3-0 mağlup oldu
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'e 3-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında ev sahibi Çin'e 3-0 yenildi ve olimpiyat vizesini alamadı. Milliler, ocak ayında düzenlenecek CEV Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri’nde Tokyo bileti almaya çalışacak.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirlendiği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibine 25-18, 25-12 ve 25-18‘lik setlerle 3-0 mağlup olan Milliler, grubunu iki galibiyetle 2. sırada tamamladı ve olimpiyat vizesi alamadı.
Filenin Sultanları, ocak ayında düzenlenecek CEV Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti almaya çalışacak.

Salon: Beilun
Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)
Çin: Xinyue, Zhu Ting, Xiangyu, Changning, Xia Ding, Ni Yan, Wang (L)
Türkiye: Hande, Zehra, Ebrar, Şeyma, Eda, Cansu, Simge (L), Aylin (L), (Ezgi, Kübra, Gözde, Meryem, Fatma)
Setler: 25-18, 25-12, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 23, 27)  

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