Filenin Sultanları'ndan Güney Kore'ye geçit yok

Filenin Sultanları, bu sonucun ardından Milletler Ligi'nde ikinci haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 29 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Kanada, ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek. Milliler, üçüncü hafta karşılaşmalarını Kanada'nın Calgary şehrinde oynayacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)

Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Derya, Beyza, Ayça (L) (Bahar, Hande, Meliha, Elif, Meryem)

Güney Kore: Dahyeon, Hye Seon, Sohwi, Hoyoung, Heejin, Jeongah, Dahye (L) (Yerim, Hyemin, Minkyoung)

Setler: 20-25, 25-13, 25-19, 25-15

Süre: 101 dakika (29,23,27,22)