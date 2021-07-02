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Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki maç programı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 18 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Avrupa Şampiyonası’ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk karşılaşmasını 18 Ağustos'ta Romanya ile oynayacak.

Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

D Grubu'nda yer alan milliler, grup etabında ev sahibi Romanya'nın yanı sıra Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

18 Ağustos
20.30 Romanya - Türkiye

20 Ağustos
20.30 Türkiye - Ukrayna

22 Ağustos
17.30 Türkiye - İsveç

23 Ağustos
20.30 Türkiye - Finlandiya

24 Ağustos
17.30 Hollanda - Türkiye
(ORT-UA-S)

02.07.2021 16:48:03 TSI

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