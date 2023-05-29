Filenin Sultanlarının maçları TRT'de

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 31 Mayıs - 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIVB tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde 3 aşamalı eleme turlarının her birinde 4 farklı rakiple karşılaşacak. Eleme turlarının ardından en iyi 8 takımın katılacağı final etabı ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Arlington kentinde gerçekleştirilecek.

Milletler Ligi'nin ilk haftası 31 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında Antalya'da, ikinci haftası 14 - 18 Haziran 2023 tarihleri arasında Hong Kong'ta, üçüncü haftası ise 28 Haziran - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bangkok'ta oynanacak. 16 takımın yer alacağı organizasyonun eleme aşamalarında 8 takım Milletler Ligi'ne veda edecek. Oluşan puan durumu sonucunda ilk 8 ise finallere katılmaya hak kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek. 2018 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018'de ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.



Filenin Sultanlarının Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç takvimi şu şekilde:

1. hafta (31 Mayıs - 4 Haziran / Antalya)

31 Mayıs 2023 20.00 Güney Kore - Türkiye

1 Haziran 2023 20.00 Türkiye - Sırbistan

3 Haziran 2023 20.00 Türkiye - İtalya

4 Haziran 2023 20.00 ABD - Türkiye

2. hafta (14 - 18 Haziran / Hong Kong - Çin)

14 Haziran 2023 15.30 Hollanda - Türkiye

15 Haziran 2023 12.00 Polonya - Türkiye

16 Haziran 2023 08.30 Türkiye - Kanada

18 Haziran 2023 12.00 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

3. hafta (28 Haziran - 2 Temmuz / Bangkok - Tayland)

28 Haziran 2023 13.00 Japonya - Türkiye

29 Haziran 2023 16.30 Tayland - Türkiye

30 Haziran 2023 16.30 Brezilya - Türkiye

2 Temmuz 2023 09.00 Hırvatistan - Türkiye

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