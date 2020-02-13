Filenin Sultanları'nın olimpiyat maç programı belli oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
26 Temmuz, Pazar
TSİ 10.25 Türkiye - Çin
28 Temmuz Salı
TSİ 10.25 Türkiye - İtalya
30 Temmuz, Perşembe
TSİ 15.45 Türkiye - A.B.D.
01 Ağustos, Cumartesi
TSİ 08.20 Türkiye - Arjantin
03 Ağustos, Pazartesi
TSİ 08.20 Türkiye - Rusya
Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.