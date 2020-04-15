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Filip Novak, geleneksel Çekya yemeği hazırladı

Filip Novak, geleneksel Çekya yemeği hazırladı
Filip Novak, geleneksel Çekya yemeği hazırladı

Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, mutfağa girdi ve geleneksek Çekya yemeği olan tavuk şinitzel yaptı.

Filip Novak, geleneksel Çekya yemeği hazırladı - Tıkla İzle

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Serkan Asan, karantina günlerini Trabzon'un Düzköy İlçesindeki evlerinde geçirirken, yaptığı lahana yemeği ile takım arkadaşı Filip Novak'tan mutfaktaki hünerlerini görmek istediğini iletmişti. Bunun üzerine kız arkadaşı Katerina ile birlikte mutfağa geçen başarılı oyuncu Çekya'nın geleneksel yemeği olan tavuk şinitzel hazırladı. Novak, "Bugün geleneksel bir Çek Cumhuriyeti yemeği yapacağız. Bu yemekte tavuk şinitzel, yanında patates salatası ve tatlı olacak. Takım arkadaşı Doğan Erdoğan'ın mutfağını gördüm. Gerçekten kötüydü. Döner'i çok seviyoruz. Trabzon'da hep birlikte gittiğimiz bir yerimiz de var. Çok güzel yapıyorlar. Ayrıca pideyi de seviyorum" dedi.

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Filip Novak, yemek pasını ise takım arkadaşı Gaston Campi'ye attı.

Gökmen Şahin
 

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