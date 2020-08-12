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Filip Novak, İstanbul'da

Filip Novak, İstanbul'da
Filip Novak, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına anlaştığı Çek savunma oyuncusu Filip Novak, İstanbul’a geldi.

Havalimanı çıkışında kulüp televizyonuna konuşan Novak, "Uçuş nedeniyle biraz yorgunum. Ancak buraya geldiğim için son derece heyecanlıyım. Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Birlikte çalışacağım insanlarla karşılaşacağım için çok mutluyum. Hedeflerim her zaman yüksekler. Ligin en üst seviyesinde oynamak istiyorum. Takımıma elimden geldiğince yardım etmek istiyorum. Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım. Bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Umarım performansım bu şekilde devam eder. Önemli olan takımın nasıl oynadığıdır. Benim gollerim ve asistlerim daha sonra gelir. Önce takım, daha sonra beni gollerim ve asistlerim" dedi.

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