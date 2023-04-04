Filipinler açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

Filipinler, açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Catanduanes eyaletinde yer alan Viga'nın 124 kilometre doğusunda 15 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Filipinler Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, kıyı bölgelerinde yaşayanların iç kısımlara gitmesi çağrısında bulundu.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol yaptığı açıklamada, “Deniz seviyesinde küçük bir bozulma var. Halkın olağandışı dalgalar için tetikte olması ve sahilden uzak durmaları tavsiye ediliyor” dedi.

Depremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

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