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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Filipinler'de DEAŞ'a yer yok'

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Filipinler'de DEAŞ'a yer yok'
Filipinler Devlet Başkanı Duterte: 'Filipinler'de DEAŞ'a yer yok'

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ’ın ülkesinde yer edinemeyeceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf grubuna karşı başarısından dolayı ordusuna övgüde bulunarak, “Çabalarınız bizi şiddetli aşırıcılığın köklerini tamamen ezmek olan nihai hedefimize daha da yaklaştırdı. DEAŞ'ın hiçbir zaman Filipinler'de yer edinemeyeceğini güvenle söyleyebilirim” dedi.

Duterte, hükümetinin askerlere ve ailelerine sosyal yardım yapacağına yönelik taahhüdüne ilişkin ise “Emekli olduğunuzda fon alacağınızı göreceğim, biz burada olmasak bile çocuklarınız ve onların eğitimleri güvence altına alınacak” dedi. Ebu Seyyaf terör örgütü, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde saldırı düzenliyor.  

Jo Reyes

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