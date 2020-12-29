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Filipinler, korona virüs mutasyonu nedeniyle seyahat yasağını genişletti

Filipinler, korona virüs mutasyonu nedeniyle seyahat yasağını genişletti
Filipinler, korona virüs mutasyonu nedeniyle seyahat yasağını genişletti

Filipinler, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan mutasyon korona virüsün ülkeye girişini engellemek için gelecek ayın ortasına kadar 19 ülke ve bölgeden yolcu alımının durdurdu.

ngiltere'nin daha bulaşıcı olan Covid-19'un mutasyonuna ilişkin açıklamasının ardından birçok ülke sınırlarını İngiltere'ye kapatmıştı. İngiltere'ye uçuş yasağı koyan ülkelerden biri de Filipinler olmuştu. Filipinler Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türünün ülkeye girişini engellemek için seyahat yasağının kapsamını genişlettiğini açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, bu gece yarısından 15 Ocak'a kadar "bayraklı ülkelerden" gelen Filipinliler ve yabancılar ülkeye alınmayacak. Mutasyon virüsün Filipinler'e sıçramasından endişelenen sağlık yetkilileri de, seyahat yasağının gerekli olduğu takdirde daha fazla ülkeyi içerecek şekilde genişletilebileceğini duyurdu.

Bayraklı ülkeler arasında Fransa, Avustralya, Kanada, Almanya, Güney Afrika, Singapur ve Japonya bulunuyor.
Toplamda 470 binden fazla aktif vaka sayısı ve 9 bin 124 can kaybı ile Filipinler, Endonezya'nın ardından Güneydoğu Asya'da en yüksek Covid-19 vaka ve can kaybı sayısına sahip 2. ülke konumunda. Filipinler'de henüz mutasyon virüse rastlanmadığı açıklandı.

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