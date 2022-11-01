Filipinler Nalgae Tayfunu'nun yaralarını sarmaya çalışıyor

Filipinler'in güney kesimlerinde Cuma günü itibariyle etki gösteren ve şiddetli yağışlar ile rüzgarlara neden olan Nalgae Tayfunu'nunda bilanço ağırlaşıyor. Halkın, felaketin yaralarını sarmaya çalıştığı günlerde, Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi. Ölümlerin 59'unun Müslüman nüfusun çoğunluğu oluşturduğu Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kayda geçtiği açıklanırken, diğer can kayıpları ise Luzon Adası'ndaki dokuz bölgeden ve güney Filipinler'deki Mindanao Adası'ndaki farklı kesimlerden bildirildi.

Zarar büyük

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi ise (NDRRMC) toplam 741 bin 777 haneden 2 milyon 418 bin 249 kişinin felaketten etkilendiğini duyururken, 422 yol ve 101 köprünün kısmen veya tamamen zarar gördüğü açıklandı.

Öte yandan, 294 şehir ve idari bölgede elektrik, 17 şehir ve idari bölgede ise su kesintilerinin meydana geldiği ifade edildi. Tayfun nedeniyle 412 iç ve 59 dış hatlar uçuşunun da iptal edildiği belirtildi. Nalgae Tayfunu'nda en az 101 kişi yaralanmış, 33 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği kamuoyuna yansımıştı.

Burak Ersoy



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