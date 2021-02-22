Filipinler, Sinovac'ın geliştirdiği korona virüs aşısının acil kullanımını onayladı

Filipinler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac adlı korona virüs aşısına acil kullanımına onay verdi. Filipinler FDA Başkanı Rolando Enrique Domingo, Sinovac'ın aşısının COVID-19 hastaları ile ilgilenen sağlık çalışanları ile 18-59 yaş aralığındaki sağlıklı kişilerle kıyaslandığında aşının sağlık çalışanlarında daha az etkili olduğunun belirlendiğini, bu nedenle sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı için Sinovac'ın tercih edilmeyeceğini söyledi. Domingo, “Uzmanlarımıza göre, Sinovac'ın aşısı CoronaVac sağlık çalışanları için en iyi aşı değil" dedi.

Öte yandan Güneydoğu Asya'da en fazla ikinci korona virüs vaka ve ölü sayısı sahip ülke olan Filipinler'de genel aşılama kampanyası henüz başlamadı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, aşılama kampanyasının başlayacağı tarihi açıklamazken, “Sabretmenizi istiyoruz, aşılar birkaç gün gecikti. Sonunda aşı kampanyasına başlayabileceğiz" dedi.

Filipinlerde toplam korona virüs vaka sayısı 563 bin 456'ya yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı 12 bin 94 oldu.