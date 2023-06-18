İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Filipinler'de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın

Filipinler'de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın
Filipinler'de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın

Filipinler’de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın çıktı. Yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Filipinler'de 120 yolcunun bulunduğu feribotta yangın - Tıkla İzle

Filipinler'de gece bir feribotta yangın çıktı. Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.55'de Filipinler'in Siquijor adasından Bohol eyaletinin Taglibaran limanına doğru seyreden MV Esperanza Star isimli yolcu feribotunda yangın çıktığı bildirildi. Yaklaşık 120 yolcu taşıdığı öğrenilen feribota ilk müdahaleyi çevredeki balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik botu yaparken, tüm yolcu ve mürettebatın yangın büyümeden gemiden tahliye edildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Kıyıya çıkartılan yolcu ve mürettebat tedbir amaçlı çevre hastanelere sevk edilirken, feribottaki yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Kaan Çolak

İLGİLİ HABER
Meksikada orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu Meksika'da orman yangını: 4 bin hektardan fazla alan kül oldu
İLGİLİ HABER
Evde kombi patladı, yangın çıktı Evde kombi patladı, yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Şanlıurfada tekstil fabrikasında yangın Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.