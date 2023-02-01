Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem !

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntı, Davao de Oro eyaletinde de hissedildi. EMSC, 6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılara karşı halka tetikte olma çağrısında bulundu.



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