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Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem !

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem !
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem !

Filipinler’in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 2 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntı, Davao de Oro eyaletinde de hissedildi. EMSC, 6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılara karşı halka tetikte olma çağrısında bulundu.
 

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