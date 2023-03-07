Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem !

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte yaşandığı aktarıldı. San Mariano bölgesi yakınlarında kaydedilen depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

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