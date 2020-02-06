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Filipinler'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Mindanao Adası’nda 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ateş Çemberi olarak bilinen aktif fay hattı üzerinde yer alan Filipinler'in, ikinci en büyük adası olan ve ülkenin en doğusunda konumlanan Mindanao Adası'nda 6.0 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerel saat ile 13.40'ta yaşanan deprem 10 km derinlikte meydana gelirken, tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer tarafından, deprem sonucu hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, geçtiğimiz Aralık ayında ülkenin güneyinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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