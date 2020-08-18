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Filipinler'de 6,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Filipinler'de 6,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü
Filipinler'de 6,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

Filipinler'in Masbate eyaletinde meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, bazı evler yıkıldı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Masbate eyaletinin Cataingan kenti olan depremin yerin 21 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi. Deprem nedeniyle, evler ve binalar yıkıldı ya da hasar gördü. Cataingan'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan emekli bir polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki aile üyelerini arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Afet müdahale ekiplerinden yapılan açıklanmada, Masbate'de en az 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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