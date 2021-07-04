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Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: 40 kişi kurtarıldı

Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: 40 kişi kurtarıldı
Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: 40 kişi kurtarıldı

Filipinler’in Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. İlk belirlemelere göre düşen uçakta 17 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde hava kuvvetlerine ait 85 kişiyi taşıyan C-130 tipi askeri uçağın iniş sırasında düştüğü bildirildi. Filipinler Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana, Mindanao Adası'ndan Sulu eyaletine giden askerleri taşıyan uçağın yerel saatle 11.30'da düştüğünü söyledi. Uçağın pisti kaçırdıktan sonra düğünü ifade eden Sobejana, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şuana kadar 40 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Filipinler ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sulu eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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