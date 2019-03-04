Filipinler'de bin 529 kaçak kaplumbağa ele geçirildi

Filipinler polisi başkent Manila'nın Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda dün bir valizde bin 529 kaplumbağanın bantlarla sarılmış bir şekilde ele geçirildiğini bildirdi. Sahipsiz 4 el bagajında bulunan kaplumbağaların değerinin 86 bin 631 dolar olduğu bildirdi. Polis, çantaların yasa dışı vahşi yaşam kaçakçılığı için sert cezalar olduğunu öğrenen kaçakçı tarafından terk edildiğini düşünüyor. Kaçakçılar yakalanırsa 2 yıl hapis cezası ve 200 bin pesoya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Gümrük Bürosu, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan Kırmızı Listede yer alan ve savunmasız olarak kabul edilen Sulcata kaplumbağalarının da dahil olduğu toplam bin 529 kaplumbağanın Hong Kong'dan Filipin Havayolları uçağına binen Filipinli bir yolcu tarafından havalimanının dış hatlar bölümünde terk edilmiş olarak bulunduğunu bildirdi.

Ele geçirilen kaplumbağalar, Vahşi Yaşam Kaçakçılık İzleme Birimi'ne teslim edildi.

Kaplumbağaların kemikleri tıpta kullanılmak üzere toz haline getirilirken, etleri bazıları tarafından afrodizyak olarak kabul edilir.

Geçtiğimiz hafta 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağa Malezya'ya tekne ile kaçırılmak istenmiş, girişim Malezya denizcilik teşkilatı tarafından engellenmişti.