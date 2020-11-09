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Filipinler'de cezaevinde isyan: 3 ölü, 64 yaralı

Filipinler'de cezaevinde isyan: 3 ölü, 64 yaralı
Filipinler'de cezaevinde isyan: 3 ölü, 64 yaralı

Filipinler'in Muntinlupa kentinde yer alan bir cezaevinde tutuklarının isyan çıkarması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Filipinler'in Muntinlupa kentinde bulunan New Bilibid Cezaevinde yerel saatle 08.39 sularında mahkumlar isyan çıkardı. Ceza İnfaz Kurumu (BuCor) yetkilisi Gabriel Chaclag, yüksek güvenlikli hapishanede çıkan isyan sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Söz konusu hapishanede geçtiğimiz ay çıkan isyanda da 9 mahkum hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaranmıştı. Adalet Bakanı Menardo Guevarra bugün yaptığı açıklamada, Ulusal Soruşturma Bürosunu paralel bir soruşturma yürütmesi için yönlendireceğini ve geçtiğimiz ay çıkan isyanla birlikte soruşturmayı genişleteceğini aktardı. Bakan Guevarra, cezaevi yetkililerinin olası ihmallerini de araştıracağını belirtirken, cezaevine olayla ilgili ayrıntılı bir rapor sunma emri verildiğini bildirdi.

6 bin 435 kapasiteli New Bilibid Cezaevinde şu anda 28 bin 885 tutuklu bulunuyor.

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