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Filipinler'de Covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Filipinler'de Covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı
Filipinler'de Covid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Filipinler’de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 258 vakanın daha tespit edilmesi sonucu ülkede vaka sayısının 12 bine yaklaştığı açıklandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 258 kişide daha korona virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 11 bin 876'ya yükseldiğini açıkladı. Vaka sayılarının 12 bine yaklaştığını belirten Sağlık Bakanlığı, ölümcül virüs nedeniyle son 24 saatte 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece ülkede virüsten ölen toplam kişi sayının 790'a ulaştığı belirtildi.
Ülkede korona virüs tedavisi gören ve iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 337 olarak açıklandı.

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