İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı

Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı
Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı

Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 3'ü çocuk en az 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı - Tıkla İzle

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar alevlere teslim olan feribota Baluk-Baluk Adası açıklarında müdahale ederken, gemide bulunan yolculardan 230'unun kurtarıldığı bildirildi. Yangının ardından küle dönen gemi ağır hasarlı olarak kıyıya çekilirken, gemide 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, yangında 14 kişinin de yaralandığını söyledi. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, yolcu sayısının sefer öncesi resmi olarak bildirilen 205'i aştığının tespit edilmesi nedeniyle kayıp sayısının da artabileceğini ifade etti.

Burak Ersoy

İLGİLİ HABER
Tekirdağda parfüm fabrikasında büyük yangın! Tekirdağ'da parfüm fabrikasında büyük yangın!
İLGİLİ HABER
Taylandda yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Deprem bölgesi İskenderunda fırtına denizi taşırdı, yangın çıkardı Deprem bölgesi İskenderun'da fırtına denizi taşırdı, yangın çıkardı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.