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Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı

Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı
Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı

Filipinler’de bir feribotta çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Filipinler'de feribotta yangın: 7 ölü, 23 yaralı - Tıkla İzle

Filipinler'in başkenti Manila'nın doğusunda yer alan Quezon şehri açıklarında bir feribotta yangın çıktı. Filipinlerin Polilio Adası'ndan yerel saatle 05.00'te yola çıkan feribotun, Quezon şehrindeki Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00'da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.

Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu feribotta çıkan yangın nedeniyle 2'si erkek 5'i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında feribottaki 120 yolcunun kurtarıldığını belirtti.

Elde edilen görüntülerde feribotun alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi.

Yetkililer, yangının ilk belirlemelere göre makine dairesinden çıktığını ifade ederken, feribottaki yangının kontrol altına alınarak Real'de kıyıya çekildiği bildirildi.

Muhammed Rabah
 

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