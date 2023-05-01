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Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi

Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi
Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi

Filipinler’in başkenti Manila'daki havalimanında elektrik kesintisi nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Filipinler'de havalimanında elektrik kesintisi: 46 uçuş iptal edildi - Tıkla İzle

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın üçüncü terminalinde yerel saatle 01.05 sıralarında elektrik kesintisi meydana geldi. Kesinti nedeniyle 46 uçuşun iptal edildiği havalimanında birçok seferde ise gecikme yaşandığı bildirildi. İptallerden en az 9 bin yolcunun etkilendiği öğrenilirken, iptal edilen seferlerin tamamının iç hatlar uçuşu olduğu ifade edildi.

Manila Uluslararası Havaalanı Otoritesi (MIAA) tarafından yapılan açıklamada, terminalde henüz nedeni tespit edilemeyen teknik bir arıza meydana geldiği kaydedildi. Elektrik kesintisi sebebiyle uçuş sistemlerinde geçici bir aksaklık yaşandığı ifade edilen açıklamada MIAA, iptal ve gecikmelerden etkilenen yolculardan özür diledi.
Teknik ekiplerin arızayı onarması sonucu yaklaşık 8 saat sonra havalimanında elektriğin yeniden sağlandığı öğrenildi.

Kaan Çolak

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