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Filipinler'de kargo gemisi alev alev yandı

Filipinler'de kargo gemisi alev alev yandı
Filipinler'de kargo gemisi alev alev yandı

Filipinler'in Cebu eyaletinde araç taşıdığı öğrenilen bir kargo gemisinde çıkan yangın 10 saatin ardından kontrol altına alındı.

Filipinler'de kargo gemisi alev alev yandı - Tıkla İzle

Filipinler'in Cebu eyaletine bağlı liman kenti Lapu-Lapu'da demir atmış halde bulunan MV Diamond Highway isimli kargo gemisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen ve 10 saatin ardından kontrol altına alınan yangında, 20 gemi personelinin zamanında tahliyesi ile yaralanan olmadı. Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, yangının gemideki bakım çalışması sırasında kullanılan bir metal kesme makinesi nedeniyle çıkmış olabileceği kaydedildi. Araç taşıdığı öğrenilen kargo gemisinde yangın nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaan Çolak
 

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