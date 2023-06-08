Filipinler'de Mayon Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Filipinler'in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı'nın Pazartesi günü faaliyete geçmesi nedeniyle ülkede alarm verildi. Yanardağ'daki kaya parçalarının düşmeye başlamasının ardından 2'ye yükseltilen alarm seviyesinin hareketliliğin artması üzerine bugün 3'e çıkarıldığı belirtildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 5-8 Haziran tarihleri arasında 2 volkanik depremin meydana geldiği kaydedildi. Sıcak gaz çıkışı olan yanardağın yakından izlendiği belirtilen açıklamada, yanardağın 6 kilometre çapında yaşayanlara bölgeyi tahliye etme talimatı verildi. Açıklamada, yetkililerden yanardağın püskürttüğü kül ve duman nedeniyle çevredeki uçuşlara yönelik uyarı yapması istendi.

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı, en son 2018'de şiddetli bir şekilde patlamış, on binlerce kişi yerinden olmuştu.

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