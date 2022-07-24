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Filipinler'de mezuniyet törenine silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Filipinler'de mezuniyet törenine silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
Filipinler'de mezuniyet törenine silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Filipinler’deki Ateneo de Manila Üniversitesi’nin mezuniyet törenine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Ateneo de Manila Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreni esnasında silahlı saldırı meydana geldi. Yerel saatle 14.55'te yaşanan saldırının ardından olay yerine gelen polis, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Quezon kenti Polis Şefi Remus Medina, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, olayın ardından yaptığı açıklamada, şokta olduğunu belirterek üzüntüsünü ifade etti.

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