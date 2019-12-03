Filipinler'de ölü sayısı 3'e yükseldi

Filipinler'de yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu etkili olmaya devam ediyor. Bicol bölgesinde 33 yaşındaki bir adam çatısını tamir etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tayfunun etkisini arttırmasıyla ölü sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Oriental Mindoro kentinde 1 kişinin devrilen ağaç nedeniyle, 1 kişinin de kopan metal bir çatı kaplama malzemesinin isabet etmesiyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Oriental Mindoro eyaletinin valisi Humerlito Dolor, "Tahliye olmasaydı ölü sayısı daha fazla olabilirdi" dedi. Hızı 200 kilometreye kadar ulaşan tayfunun Güney Çin Denizine yöneldiği belirtilirken, çok sayıda ev ağır hasar aldı. Bazı bölgelerde ise elektrik direkleri devrildi.

Öte yandan, ülkede eğitime ara verilirken, 225 bin kişi evlerinden tahliye edildi.