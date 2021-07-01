Filipinler'de Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsü, başkent Manila kentinin 70 kilometre güneyinde yer alan Taal Yanardağı'nın alarm seviyesini 3'e yükseltti. Enstitü, aktif haldeki yanardağın 1 kilometre yüksekliğinde buhar ve parçacıklar püskürttüğünü belirterek olası volkanik patlama ve volkanik tsunami tehlikeleri nedeniyle çevre köylerin tahliye edilmesini tavsiye etti.

Dünyanın en küçük yanardağı için 5 aşamalı uyarı seviyesi bulunuyor. Pasifik Ateş Çemberinde bulunan Filipinler, deprem, tsunami ve volkanik patlamalardan en çok etkilenen ülkelerden biri olarak biliniyor.