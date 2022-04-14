Filipinler'deki Megi tropik fırtınada can kaybı 123'e yükseldi

Filipinler'de hafta sonu etkili olmaya başlayan tropikal fırtına Megi, ülkede büyük yıkıma neden oldu. Tropikal fırtına sonucu meydana gelen şiddetli yağış ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kalırken hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi. Yetkililer, çok sayıda cansız bedenin toprak altında olabileceğini ifade ederek can kaybının çok daha fazla olmasından endişe ediyor.

Tropik fırtınadan en fazla etkilenen Leyte eyaletinde ise tarım alanları sular altında kaldı. Hayatını kaybedenlerin 86'sının Leyte eyaletine bağlı Baybar kentinde kaydedildiğini aktaran yetkililer, eyalet genelinde 236 kişinin yaralandığını bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tropikal fırtınanın etkili olduğu bölgelerde 162 bin kişi tahliye merkezlerine yerleşirken 41 bin kişi de akrabalarının yanına sığındı.