Filipinler'deki Nalgae Fırtınasında can kaybı 45'e yükseldi

Filipinler'in güney kesimlerine iki gündür şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Nalgae Fırtınasında bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Ölümlerin çoğunun tayfundan en çok etkilenen bölgelerden olan Maguindanao eyaletinde kayda geçtiği ifade edildi. Kayıp durumdaki 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başkenti vuracak

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi (PAGASA) Nalgae Fırtınasında rüzgarın hızının saatte 95 kilometre hıza ulaştığını aktarırırken, tayfunun saatte 30 kilometre hızla batı-kuzeybatıya istikametine doğru hareket ettiğini belirtti. Bu gece itibariyle başkent Manila civarına yaklaşması beklenen Nalgae Fırtınasının ülkenin iç kesimlerinde de etkisinin artacağı uyarısında bulunuldu. Öte yandan, Filipinler'de yılda ortalama 20 tropikal fırtına etkili oluyor.

Burak Ersoy



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