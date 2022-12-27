Filipinler'deki sel felaketinde can kaybı 13'e yükseldi

Filipinler'in Visayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere birçok kesiminde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, çoğunluğu su baskınlarından kaynaklı olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 23 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, 45 bini aşkın kişinin tahliye merkezlerine sığındığı açıklandı.

Burak Ersoy



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