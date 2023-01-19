Filipinler'deki sel ve toprak kaymasında can kaybı 33'e yükseldi

Filipinler'de Bicol, Visayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde 2 Ocak itibariyle etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Dairesi'nden (OCD) yapılan açıklamada, sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Ayrıca 12 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 7 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Toplam 1.6 milyon kişiyi etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle 266 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Felakette oluşan altyapı zararının 3.6 milyon dolara, tarımda meydana gelen zararın ise 7.5 milyon dolara ulaştığı ifade edildi. Selden etkilenenlere 1.5 milyon dolar tutarında afet yardımı sağlandığı açıklandı.

Burak Ersoy



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