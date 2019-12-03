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Filipinler'i Kammuri tayfunu vurdu: 1 ölü

Filipinler'i Kammuri tayfunu vurdu: 1 ölü
Filipinler'i Kammuri tayfunu vurdu: 1 ölü

Filipinler’i vuran Kammuri tayfun nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Yerel olarak Tisoy adı verilen Kammuri Tayfunu Filipinler'i vurdu. Bölgede etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden olurken, çok sayıda ev ve bina zarar gördü. Bicol bölgesindeki bir sivil savunma görevlisi, 33 yaşındaki bir adamın çatısını tamir etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Başkent Manila'da 499 uçuş iptal edilirken, 100 bin kişi uçuşların ertelenmesinde etkilendi. Ülkede eğitime de ara verildi. Yetkililer, Kammuri Tayfununun adanın orta kısımlarına doğru ilerlediğini belirterek 225 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bu yıl ülkeyi vuran 20. tayfunun hızı saatte 150 kilometreye ulaştı.

Sahil güvenlik yetkilileri, tayfundan etkilenen bölgelerde deniz yolculuğuna da ara verildiğini duyurdu. Legazpi Valisi Al Francis Bichara, on binlerce ailenin zorunlu tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Rüzgar çok korkunçtu. Evlerin bazıları ağır hasar gördü” dedi.

Yetkililer üç metreye kadar ulaşabilecek dalgalar için halka uyarı yaparken, 11 Aralık'a kadar Güneydoğu Asya Oyunları'na ev sahipliği yapan Filipinler'de birçok etkinlik ertelendi.

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