Filipinler'i Molave Tayfunu vurdu: 13 kayıp

Filipinler'i Molave Tayfunu vurdu. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, tayfunun şiddetiyle birçok evin çatısının uçtuğu, ağaçların devrildiği ve 13 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi. NDRRMC Sözcüsü Mark Timbal, kayıplardan 12'sinin Bicol bölgesindeki Catanduanes'te balıkçı olduğunu duyurdu. Filipin Sahil Güvenlik (PCG) tarafından yapılan açıklamada ise Batangas eyaletinde yer alan Bauan kasabasında bir yatın batması sonucu 7 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Rüzgarın hızının saatte 150 kilometreye ulaştığı ifade edilirken, tayfun nedeniyle Manila'nın güneyindeki ve kuzeydeki Cordillera İdari Bölgesi'ndeki en az 4 yerde şu ana kadar en az 4 bin 316 ailenin olumsuz etkilendiği aktarıldı. Tayfunun başkent Manila da dahil olmak üzere birçok il ve bölgede daha fazla yağışa neden olacağı konusunda uyarı yapıldı.