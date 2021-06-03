İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de etkili olan Choi-wan Fırtınası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'i vuran Choi-wan Fırtınası'nda 8 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Salı günü karaya çıkan tropikal Choi-wan Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin güneyinde sel ve toprak kaymalarına yol açan fırtınada 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümlerin boğulma ve toprak kaymaları sonucu yaşandığı kaydedildi.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 45 binden en fazla kişiyi etkilediği belirtildi. Meteoroloji kurumu ise bugün yerel saatle 17.00'de yaptığı açıklamada, fırtınanın kuzeybatıya doğru yöneldiğini aktardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.