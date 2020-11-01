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Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi
Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10'a yükseldi

Filipinler’i saatte 225 kilometre rüzgar hızı ile vuran Goni Tayfunu'nda can kaybı 10’a yükseldi.

Filipinler'i vuran Goni Tayfunu'nda ölü sayısı 10’a yükseldi - Tıkla İzle

Bu yıl dünyanın en güçlü tayfunu olan kategori 5 seviyesindeki Goni, saatte 225 kilometre rüzgar hızı ile Filipinler'in Bicol bölgesinde karaya çıkmıştı. Yetkililer, tayfunda ilk belirlemelere göre devrilen ağaç ve taşan nehirler nedeni ile en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Goni'nin Bicol bölgesinin ardından başkent Manila'nın bulunduğu Luzon Adası'na ilerlediği sırada 6 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 10'a yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşındaki 1 çocuğun da olduğunu bildirdi.

Goni'nin ülkede 19 ile 31 milyon kişiyi etkilenmesi beklenirken, yaklaşık 347 bin kişi tahliye merkezlerine sevk edildi. Tayfun, nedeni ile Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı 1 gün süreyle kapatıldı.

Öte yandan Goni Tayfunu'nun 2013'te 6 bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan'dan bu yana Filipinler'i vuran en güçlü tayfunlardan biri olduğu belirtildi.

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